10e anniversaire de Rock The Ballet à Toulouse

Ce jeudi 26 mai, le Casino Barrière accueille le 10e anniversaire de Rock the Ballet !

Depuis 10 ans, que ce soit avec «Rock the Ballet», «Rock the Ballet 2», un «Best of Rock The Ballet », et plus récemment «Romeo & Juliet», ce genre original a attiré un million de fans avec plus de 800 représentations dans plus de 20 pays. À partir de mars 2020, ce spectacle à succès,

chorégraphié par Adrienne Canterna, revient en France pour une tournée anniversaire avec un programme inédit, intitulé – «Rock the Ballet X – 10ème anniversaire».

La tournée a débuté à Paris, Salle Pleyel et se poursuit dans 30 villes en France, en Suisse

et en Belgique. Sous la direction d’Adrienne Canterna, la tournée évènement «Rock the Ballet X – 10ème anniversaire» fait son retour dans une toute nouvelle formule avec 10 danseurs sur scène. Ici, le ballet s’associe à des effets visuels époustouflants et toujours des musiques pop & dance, Justin Timberlake, Bruno Mars et Madonna entre autres.

Infos et réservations : www.box.fr