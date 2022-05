L’Association du Toulouse Olympique organise sa journée de détection

Partager Facebook

Le mercredi 1er Juin 2022, l’Association du TO XIII organise sa journée de détection, de 9h à 16h. Le rendez-vous est fixé au stade des Minimes, 107 Av. Frédéric Estèbe, 31 200 Toulouse.

Cette journée de détection, organisée conjointement par l’Association Toulouse Olympique XIII,MyRookie et ses partenaires, est ouverte à tous les jeunes nés avant l’année 2006 (Quinzistes, Treizistes, Footballeur Américain, etc….). Sous le regard attentif des entraîneurs du club, cette journée se décomposera en deux parties. Durant la matinée, les sportifs participeront à différents tests physiques, puis des matchs seront organisés dans l’après-midi.

Si tu as donc de l’ambition sportive, que tu souhaites découvrir ce sport et intégrer le TO XIII dans l’une de nos équipes (Elite 1, Elite 2, U19, U17), rendez-vous le 1er juin.