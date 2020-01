« Zaï, Zaï, Zaï, Zaï » de Fabcaro adapté au Théâtre Sorano

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La bande-dessinée culte de Fabcaro, « Zaï, Zaï, Zaï, Zaï » , prend place du 8 au 11 janvier 2020 au Théâtre Sorano de Toulouse pour une fiction radiophonique proposé par Théâtre de l’Argument.

Fabrice est à la caisse d’un supermarché lorsque la caissière lui demande s’il a la carte du magasin, il a beau fouiller ses poches, il ne la trouve pas. Arrgh… Il l’a oubliée dans son autre pantalon. La caissière appelle la sécurité. Fabrice prend la fuite. En quelques heures, il devient l’ennemi public numéro un… Comment ne pas succomber à l’humour ravageur et délirant de Zaï Zaï Zaï Zaï ?

Dans cette bande dessinée corrosive et satirique, Fabcaro épingle les dysfonctionnements et les absurdités d’une société de consommation paranoïaque, en pleine crise sécuritaire et hystérie médiatique. Paul Moulin et ses complices s’emparent de cette œuvre singulière et la portent à la scène sous la forme d’une fiction radiophonique. Sept comédiens irrésistibles et un musicien, tous quasi immobiles alignés derrière des micros, donnent vie avec leurs voix et des bruitages à ce road-trip loufoque, moins insensé qu’il n’y paraît.

« Zaï, Zaï, Zaï, Zaï » de Fabcaro

mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 janvier

20h

Théâtre Sorano Toulouse

www.theatre-sorano.fr