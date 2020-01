Tisseo fête la Ligne A du metro XXL de Toulouse avec des tickets gratuits

Partager Facebook

A l’occasion de l’ouverture de la ligne A du Metro XXL de Toulouse, Tisseo offre des tickets collectors à partir de ce mercredi 8 janvier 2020.

Avec ses rames doublées et ses quais deux fois plus long, la Ligne A prend de l’ampleur à compter de ce mercredi 8 janvier 2020. Pour fêter l’occasion, Tisseo lance une opération exceptionnelle en distribuant des tickets collectors gratuits valable pour le weekend du samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020. Avec ce geste commercial, Tisseo tient à remercier les toulousains de leur patience, faire oublier les pannes, les retards et leur permettre ainsi de découvrir la ligne A du Metro XXL de Toulouse.

Pour récupérer l’un des 500 000 exemplaires, plusieurs solutions :

sur l’appli Ticket Easy depuis votre smartphone Android les 11 et 12 janvier 2020,

sur le réseau, remis en main propre par nos agents entre le 8 et le 12 janvier 2020,

en agences Tisséo entre le 8 et le 12 janvier 2020.

Plus d’infos : https://www.tisseo.fr/