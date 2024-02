Zaho de Sagazan, Gazo… les gagnants des Victoires de la Musique 2024 en concert à Toulouse 

Partager Facebook

Vendredi soir, à Paris et en direct sur France 2, les Victoires de la Musique ont couronné Zaho de Sagazan (4 prix) et la scène rap. Mais quand voir les lauréats en concert à Toulouse ?

Le lendemain d’une cérémonie musicale, on se jette sur les agendas pour connaitre les dates des lauréats près de chez soi. Bonne nouvelle, quelques gagnants des Victoires seront de passage à Toulouse. A commencer par Zaho de Sagazan et ses 4 trophées. La chanteuse jouera la Symphonie des Eclairs le 17 novembre 2024 au Zénith Toulouse Métropole.

La musique la plus écoutée en France a eu droit à de nombreux prix et les plus importants aussi. Vainqueur dans la catégorie Artiste Masculin, Gazo débarquera au Zénith Toulouse Métropole le 21 février 2025 pour un live évènement dont lui seul à le secret.

Si Vianney, Vainqueur aussi de l’Artiste Masculin de l’année, est en pause pour le moment, on ne connait pas de date pour Aya Nakamura (Artiste féminine de l’année ) ou encore Yamê (Révélation). Ce dernier ajoute des dates petit à petit, et il se pourrait bien qu’un passage à Toulouse soit possible. A surveiller. Enfin, il n’y a pas de concert pour Shay et encore moins pour Damso dans les prochains mois. Ce dernier prépare la suite.

Le palmarès des Victoires de la Musique 2024

Artiste féminine : Aya Nakamura

Artiste masculin : Gazo et Vianney ex aequo

Révélation féminine : Zaho de Sagazan

Révélation masculine : Yamê

Révélation scène : Zaho de Sagazan

Album : La symphonie des éclairs – Zaho de Sagazan

Chanson originale : La symphonie des éclairs – Zaho de Sagazan

Concert : Damso – «Qalf Tour» – Production : Strong Live /The Vie /Yuma /Carthage

Création audiovisuelle : Commando – Shay. Réalisateur : Guillaume Doubet