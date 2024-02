Partager Facebook

Les toulousains de Twin Souls nous livrent l’EP « Family & Friends » avec 4 titres inédits.

Depuis 5 ans, The Twin Souls (Martin et Guilhem Marcos) parcourent les routes et nous offrent des titres. 5 années riches d’expériences et de rencontres auxquelles ils souhaitent aujourd’hui rendre hommage à travers la sortie de 4 nouveaux titres, en parallèle de l’écriture d’une nouvelle page de leur projet : leur 1er album !

Sur 2 titres totalement inédits “ The One ” et “ Remember ”, on retrouve les Dätcha Mandala avec lesquels de forts liens se sont tissés et Tonio Marcos, leur père, musicien de carrière (guitariste pour Michel Delpech, notamment) et influence majeure du parcours musical, artistique et professionnel de ses deux fils.

Sur les 2 autres titres, réenregistrés pour l’occasion, “ Tenderly ” et “ Hey Hey ”, on retrouve Yarol Poupaud avec lequel ils ont joué au Trabendo (Paris) en 2021 et Gunnar Ellwanger, leader de Gunwood, groupe pour lequel ils ont eu un véritable coup de cœur et avec lequel ils ont partagé plusieurs fois la scène.

Ils se préparent désormais à une tournée avec des dates dans des festivals !

A découvrir : https://thetwinsouls.bandcamp.com/