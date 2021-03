York City Knights v TO XIII – Interview de Johnathon FORD

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Samedi (03/04), le TO XIII s’envolera vers l’Angleterre pour aller défier York à 17h30 (heure française – diffusé sur ouRLeague), dans ce qui sera le premier match de la saison 2021. A cette occasion, le club a posé 3 questions au capitaine Johno FORD.

Johno, content de retrouver la compétition ?

Johnathon FORD : Oui bien sûr, enfin ! Ça fait longtemps maintenant, plus d’un an ! Nous avons joué notre dernier match (de Championship) en mars 2020 et nous avons repris l’entraînement collectif début décembre. Il était temps de retrouver le championnat, et nous sommes prêts pour ça.

Comment tu appréhendes le match contre York ?

Johnathon FORD : Je pense que c’est une bonne équipe mais nous sommes bien préparés pour ce match. Voilà 4 mois que nous sommes en intersaison. J’ai confiance dans l’équipe, dans le groupe avec les entraîneurs, et dans tout le boulot que nous avons fait jusque-là. Je suis confiant et je suis prêt.

Cette année, tu as été désigné comme capitaine de l’équipe, qu’est-ce que ça te fait ?

Johnathon FORD : C’est quelque chose qui fait plaisir, bien sûr, mais ça ne change rien pour moi. Je fais juste plus d’interviews, je parle plus français, pour les médias (rires). Après, il y a pleins de leaders dans l’équipe. Personnellement, je reste le même, je continue de faire mon boulot. Je me donne à 100%, toujours, quel que soit mon rôle au sein du groupe. Je tâche d’apporter mon maximum, pour moi-même, pour l’équipe et pour le Toulouse Olympique en général.