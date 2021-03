Culture Live Toulouse : La ville rose mise en lumière par deux Djs

Partager Facebook

Avec Culture Live Toulouse, deux DJs Toulousains se préparent à animer des lieux emblématiques de la ville rose.

Pour faire vivre la musique, les DJs Florian Bosio & Rémy Russ lancent un nouveau projet : Culture Live Toulouse. A travers des djsets dans des lieux emblématiques, ils mettront en avant la culture dans cette période de crise sanitaire.

Ils iront dans des lieux fermés depuis longtemps comme les restaurants, les salles de sports, les cinémas, les musées etc…

Le premier live aura lieu depuis le Bibent de Toulouse le samedi 3 avril de 21h à 23h à suivre sur la chaine Youtube. Suivra après la salle Fullfitnes, la Cinémathèque de Toulouse ou encore la patinoire de Blagnac.

Pour en savoir plus :

https://www.facebook.com/CultureLiveToulouse/

https://www.youtube.com/channel/UCPR_v9Ip8XKbYZOoWQvAuaQ

Culture Live Toulouse : instagram.com/culturelivetoulouse/

