Yolande Moreau et Christian Olivier chantent Prévert à Blagnac

Du 17 au 19 janvier 2020, Yolande Moreau et Christian Olivier (Têtes Raides) chantent Prévert à l’Odyssud Blagnac.

Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait son portrait de Prévert depuis l’école : le cancre, l’oiseau, les feuilles mortes… Yolande Moreau, issue de la famille Deschiens, et Christian Olivier, auteur-compositeur du groupe des Têtes Raides, croquent leur portrait du grand frère Jacques, tendre anarchiste, poète au langage destructuré, génie des inventaires. Trois musiciens les accompagnent. La comédienne chante et le chanteur joue. Les souvenirs des récitations se transforment en moments de grâce, et l’on redécouvre avec émerveillement de nombreux poèmes connus ou inconnus. Un spectacle musical et théâtral rempli d’humanité, d’humour et d’émotion.