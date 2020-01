Yassir à la Petite Comédie de Toulouse ce vendredi

Partager Facebook

L’humoriste Yassir présentera son seul en scène « Rencontrons-nous » sur la scène de la Petite Comédie, la nouvelle petite salle de la Comédie de Toulouse, ce vendredi 10 janvier 2020.

Yassir est un amoureux du stand up. Ces dernières années, il a écumé les scènes toulousaines et de France afin de construire un spectacle à l’énergie singulière.

Attachant et rêveur, il avance vers son objectif : la stabilité financière. Chroniqueur sur France Bleu Hérault et finaliste des Best de l’humour 2019/2020, Yassir n’a pour ambition que le rire et l’envie de vous faire passer une belle soirée !

Yassir – « Rencontrons-nous »

Vendredi 10 janvier 2020

La Petite Comédie de Toulouse

www.lacomediedetoulouse.com