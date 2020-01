Les 15 spectacles à voir en 2020 à la Comédie de Toulouse !

Partager Facebook

Le théâtre des Chevaliers du Fiel, la Comédie de Toulouse, est devenu un endroit incontournable dans la ville rose en terme d’humour depuis plusieurs années déjà. Et si, on regardait le programme 2020 ? Toulouse Blog a sélectionné pour vous les 15 spectacles à voir à la Comédie de Toulouse en 2020.

Et pour réserver vos places :lacomediedetoulouse.com ou au 05 34 44 16 70

Yassir dans Rencontrons nous le 10 janvier 2020

Ces dernières années, il a écumé les scènes toulousaines et de France afin de construire un spectacle à l’énergie singulière.

Attachant et rêveur, il avance vers son objectif : la stabilité financière.

Jérémy Ferrari dans Anesthesie Générale du 17 au 19 janvier 2020

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé. Complet, il sera de retour en 2021 au Zénith de Toulouse.

Michel Drucker dans « De Vous à Moi » les 23 et 24 janvier 2020

Pendant deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre des Bouffes Parisiens, Michel Drucker nous a enchanté avec son premier spectacle « Seul avec vous ». Il revient en 2020 avec un nouveau spectacle.

Mr Nouar dans How to be a Gentleman le 06 février 2020

Avec classe et humour, Mr Nouar, blagueur/crooner, se la joue bel homme sans jamais forcer. Le tout pour le bon plaisir de ces dames, qu’il défend face à ses pairs misogynes.

Jason Brokers dans 21e Seconde les 12 et 13 février 2020

Rose en concert le 28 février 2020

Quatre ans après « Pink Lady », Rose est de retour avec «Kérosène» un projet décliné en livre et en album dont la sortie est prévue en septembre.

La chanteuse à la voix mélancolique viendra présenter ces nouveaux titres poignants et introspectifs.

Un nouveau live poétique qu’il nous tarde de découvrir !

Thomas Wiesel dans Ca Va le 12 mars 2020

En 2019, l’humoriste à fait parler de lui à un forum destiné aux PME. Payé pour amuser la galerie en fin de journée, il en a profité pour tourner le monde des multinationales en dérision alors même que le président émérite de Nestlé se trouvait dans la salle. Résultat ? Une prise de parole drôle, militante et assez rare.

Pierre-Emmanuel Barré dans Pfff le 20 mars 2020

Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que vous repartiez moins con et qu’il reparte plus riche !

Jean-Luc Lemoine dans Brut le 21 mars 2020

Il paraît qu’on ne peut plus rien dire… alors il est essentiel de le faire. Un nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoine sans concession, sans tabou, sans filtre… en un mot, BRUT.

Matthieu Longatte dans Etat des Gueux le 26 mars 2020

Après quatre ans à tirer sur tout ce qui bouge de travers dans l’actualité française, Matthieu Longatte débarque sur scène.

Baptiste Lecaplain en rodage du 09 au 11 avril 2020

Baptiste Lecaplain est sans aucun doute un des humoristes les plus talentueux de sa génération, avec un sens inné de l’autodérision en plus. L’humoriste se teste avant de présenter son nouveau spectacle Voir les gens en fin d’année.

Benjamin Tranié dans le Dernier Relais le 30 avril 2020

Mathieu Madenian dans un Spectacle Familial les 29 et 30 mai 2020

Ces névroses, Mathieu Madenian essaye de les guérir dans cette hilarante introspection. Il aurait pu parler de tout cela à son psy. Mais il s’est rendu compte que cela lui faisait plus de bien de les partager sur scène. Ça lui permet aussi de rembourser son emprunt…

Fanny Ruwet dans Bon Anniversaire Jean le 5 juin 2020

Pas vraiment misanthrope mais relativement réticente à l’idée de communiquer avec qui que ce soit, Fanny Ruwet cultive un égo inversement proportionnel à sa popularité. Habituée davantage aux studios radio qu’à la scène, elle s’essaie au stand up pour tenter de faire passer son manque d’empathie pour du génie comique.

Tom Villa dans « Les Nommés sont.. » le 7 novembre 2020

Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle : de l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d’une seule personne avant tout : lui-même.