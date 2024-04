Elies et Elena en spectacle au Flashback Café

A Toulouse, le Flashback Café propose une nouvelle soirée d’humour avec Elies et Elena ce mercredi 24 avril 2024.

En couple et en tournée ! Elies, jeune infirmier à priori timide et très utopiste, prend plaisir à faire rire les gens en livrant sur scène des moments insolites… qu’il accueille en gardant le sourire.

Plus incisive, Elena s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à son style sans filtre et sa maîtrise de l’improvisation.En couple dans la vie, les deux humoristes se retrouvent sur scène pour quelques dates exceptionnelles pour nous partager un peu de leur intimité et de leur folie !

Rendez-vous à Toulouse au Flashback Café ce mercredi 24 avril à 19h et 22h pour deux séances de rires !