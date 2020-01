Les stars de la série Kally’s Mashup en 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les stars de la série Kally’s Mashup seront pour la première fois en tournée en France avec un passage à Toulouse le mardi 14 avril 2020 au Zénith.

Pour la première fois, les stars de Kally’s Mashup viennent en concert en France. Un spectacle irrésistible, chanté et dansé par les stars internationales de la série à succès diffusée sur Gulli. Musique, danse, vidéos et mille couleurs vont embraser le public dans un super concert interactif. La star de la série Kally sera de la partie pour le plus grand plaisir des fans.

Kally’s Mashup en concert

Mardi 14 avril 2020

Zénith de Toulouse