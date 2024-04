Tristan Lopin en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste Tristan Lopin sera ce mercredi 24 avril sur la scène du Casino Barrière de Toulouse avec son seul en scène « Irréprochable ».

Après le succès de son premier spectacle, un carton partout en France, Tristan Lopin a signé son retour avec un deuxième opus tout aussi réussi. Un spectacle écrit en parti pendant le confinement avec pas mal de nouveautés.

Mais c’est Tristan lui même qui en parle le mieux : « Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… » J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks… Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire ! »

Un spectacle à découvrir à Toulouse ce mercredi 24 avril !