Début septembre, deuxième édition du Rose Festival !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Rose Festival revient pour une deuxième édition les 1er, 2 et 3 septembre au MEETT Toulouse.

Plus que quinze jours avant de partir pour le MEETT Toulouse et la deuxième édition du Rese Festival. Les organisateurs nous ont prévu un nouveau beau moment : Programmation, nouveautés, tremplin…BigFlo & Oli présentent la saison du Rose Festival

Le Festival propose des découvertes et surtout de la bonne musique. Ainsi SCH, Moderat, Adriatique, Caballero & Jeanjass, Petit Biscuit, Jazzy Bazz, Lilly Palmer, Khali, Zaho de SAgazan, Luther, Dabeul, Warend, Julien Granel, Laucarré ou encore Olympe Chabert sont de la partie aux coté des Angeles, M ou encore BigFlo & Oli.

L’événement a été imaginé par Bigflo & Oli, organisé par Golden Child, le Groupe La Dépêche du Midi et Bleu Citron L’idée était de créer un festival aux références hip hop en mélangeant des artistes locaux et internationaux . Il se développe pour devenir l’institution Toulousaine rap et électro. Le ROSE FESTIVAL, c’est un hommage de Bigflo & Oli à leur ville natale, Toulouse.

Rendez-vous sur https://rosefestival.seetickets.com/ pour prendre vos places.