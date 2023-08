Le Triathlon des Roses revient en septembre à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dimanche 24 septembre, la Fondation ARC organise la 8ème édition du Triathlon des Roses à Toulouse dont les bénéfices seront entièrement reversés au profit de la recherche sur les cancers du sein.

Plus de 1800 triathlètes sont attendus cette année sur la ligne de départ dans les 5 villes dont plus de 400 à Toulouse le 24 septembre. Le Triathlon des Roses fait son retour dans la ville rose sous la houlette de la Fondation ARC.

Initialement lancé à Paris en 2014 en partenariat avec le Stade Français, le Triathlon des Roses s’est ensuite développé en régions à l’aide de partenaires locaux, avec une première édition en région à Toulouse initiée grâce au Toulouse Triathlon en 2016. En 2022, plus de 436 000€ ont été collectés pour soutenir des projets de recherche sur les cancers du sein.

Pour lutter contre le cancer du sein

Chaque année, des entreprises ou organisations engagent des collaborateurs dans la lutte contre le cancer du sein. En faisant un don pour la recherche, elles peuvent constituer des équipes de collaborateurs qui participent à l’édition toulousaine aux couleurs de leur entreprise. Cette année, la Région Occitanie, RTE, l’association La Croisée, GESER-BEST, SCLE SFE, AXA ATOUT CŒUR et la Maternité de l’Hôpital Agen Nerac font participer leurs collaborateurs à l’édition toulousaine du Triathlon de Roses.

Cette année, la Fondation ARC soutient six nouveaux projets de recherche, dont le projet toulousain de Camille Attané, visant à mieux comprendre les processus biologiques en jeu dans les cancers du sein les plus agressifs et résistants aux traitements actuels afin de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques plus efficaces.

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS PRATIQUES

dimanche 24 septembre 2023, 14h00

Les Argoulets – Piscine Alex Jany, 7 Chem. du Verdon, 31500 Toulouse

Plus d’informations : www.toulouse.triathlondesroses.fr