XV de France : Jelonch capitaine et 12 changements face à l’Uruguay

Le sélectionneur du XV de France a annoncé les 23 joueurs pour la 2e journée de la Coupe du Monde 2023 face à L’Uruguay jeudi à Lille. Le joueur du Stade Toulousain , Anthony Jelonch sera capitaine pour son retour.

L’heure des changements. Après une entrée en matière réussie face aux All Blacks vendredi au Stade de France, le staff des bleus fait tourner son effectif pour reposer les corps et mettre dans le grand bain d’autres joueurs. Anthony Jelonch deviendra le capitaine de cette équipe pour son retour après de long mois sans jouer (depuis le 6 Nations). C’est la première fois avec le brassard depuis 2021 et la tournée en Australie.

Seuls Cameron Woki, Gabin Villiere et Yoram Moefana restent titulaires pour cette rencontre avec 7 toulousains dans les 23 : Jelonch, Aldegheri, Mauvala, Flament, Cros, Jaminet et Ramos.

La composition du XV de France

1 Jean-Baptiste Gros

2 Pierre Bourgarit

3 Dorian Aldegheri

4 Cameron Woki

5 Romain Taofifenua

6 Paul Boudehent

7 Sekou Macalou

8 Anthony Jelonch (C)

9 Maxime Lucu

10 Antoine Hastoy

11 Gabin Villière

12 Yoram Moefana

13 Arthur Vincent

14 Louis Bielle-Biarrey

15 Melvyn Jaminet

Remplaçants

16 Peato Mauvaka

17 Reda Wardi

18 Sipili Falatea

19 Bastien Chalureau

20 Thibaud Flament

21 Francois Cros

22 Baptiste Couilloud

23 Thomas Ramos