Le réalisateur Jean-Pierre Ameris présentera en avant-première son nouveau film « Marie-Line et son juge » avec Louane Emera au Pathé Wilson Toulouse ce jeudi.

Nouvelle avant-première événement à Toulouse ce jeudi. Le réalisateur de Profession du Père, Je vais mieux, les Emotifs Anonymes ou encore dernièrement Les Folies fermières, présentera son nouveau long métrage au Pathé Wilson. « Marie Line et son juge » raconte l’histoire d’une serveuse de 20 ans qui rencontre un juge bougon et déprimé. Ce juge (Michel Blanc) l’engagera comme chauffeur et va bouleverser sa vie. Dans le rôle de Marie-Line , on retrouve Louane Emera après La Famille Béliers ou encore Nos Patriotes et Les Affamés.

Rendez-vous dans votre cinéma Pathé Wilson Toulouse ce jeudi 14 septembre.

Infos et réservations : https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-wilson