Succès pour le Salon Auto-Moto Classic de Toulouse

Le Salon Auto-Moto Classic, installé du 8 au 10 septembre dernier au MEETT Toulouse, a confirmé sa popularité. La 6e édition a accueilli plus de 18 000 visiteurs sur 3 jours.

Les fortes chaleurs et le début de la Coupe du Monde de Rugby n’ont pas distrait les passionnés venus admirer les modèles d’exception qui ont marqué l’histoire automobile.

Durant trois jours, du vendredi 8 après-midi au dimanche 10 septembre, plus de 18 000 visiteurs ont arpenté les 65 000 m2 d’allées dédiées à l’univers automobile à l’intérieur et sur l’esplanade en plein air. Le salon a attiré les curieux autant que les amoureux de belles mécaniques, à la rencontre de 1700 bolides iconiques.

« Cette année, nous recensons 165 exposants, soit plus de 30% qu’en 2022 », précise Olivier Cahuzac, Directeur des salons de Toulouse events. « C’est le plus grand évènement du grand sud dans le domaine de l’automobile de collection ».

De fait, ils sont toujours plus nombreux, et de toutes générations, à venir admirer les anciennes, élégantes et racées. 6 % de visiteurs supplémentaires (17 000 visiteurs en 2022) sont venus fêter, entre autres, les 60 ans de la Porsche 911, les 70 ans de la Corvette et les 100 ans de la Motobécane etc…, flâner dans les allées, mais également partager ou investir.

Rendez-vous est pris du 6 au 8 septembre 2024, avec une proposition qui devrait séduire les fans d’aéronautique : une exposition dynamique retracera les liens entre l’auto, la moto et l’aviation, avec une collection d’avions vintage aux côtés des belles routières !