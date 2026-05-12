Gagnez vos places : Le Cuarteto Tafì bouleverse la Salle Nougaro avec « Des espoirs plein le corps » !

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Amateurs de spectacles poétiques, de musiques métissées et de performances engagées, cette soirée est faite pour vous ! Le mardi 19 mai 2026 à 20h30, la Salle Nougaro de Toulouse accueille une création pluridisciplinaire d’une rare intensité.

À cette occasion, Toulouseblog.fr vous offre l’opportunité de remporter vos invitations pour assister à ce voyage sensible et profondément humain. Découvrez comment participer à notre grand jeu-concours en fin d’article !

Une rencontre artistique au sommet

Pour cette nouvelle création intitulée « DES ESPOIRS PLEIN LE CORPS, ou la partition d’un monde à travers le(s) corps d’une femme », la scène de la Salle Nougaro va se transformer en un véritable laboratoire d’émotions.

Le spectacle est le fruit d’une rencontre magistrale entre trois univers artistiques puissants :

Le Cuarteto Tafì : Le célèbre quatuor qui mêle avec brio la musique argentine, la world music et des textes poignants.

Fanny Do : Pianiste et programmatrice, elle enveloppe la scène de son univers sensible et résolument électro-acoustique.

Justine Marmouyet : Danseuse et chorégraphe, dont la puissance expressive donne corps et vie à la musique.

Ensemble, ces artistes fusionnent leurs talents pour donner naissance à une œuvre hybride, fascinante, à la croisée du concert live, de la performance visuelle et du théâtre du mouvement.

Célébrer la force et la beauté des femmes

Le cœur battant de ce spectacle, c’est l’exploration de la condition féminine. À travers la danse qui devient langage et la musique qui se fait mémoire vivante, le public est invité à traverser toutes les étapes de l’existence d’une femme : de l’innocence de l’enfance à la sagesse de la vieillesse.

Sur scène, les corps dialoguent avec les voix pour raconter les métamorphoses, les luttes acharnées, les blessures intimes, mais aussi les joies immenses et les renaissances. Pour appuyer ce propos universel, des mots projetés en surtitrage viennent éclairer les récits qui se déploient sous nos yeux. C’est un hommage vibrant, délicat et fort, célébrant la liberté et la résilience des femmes.

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