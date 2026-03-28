Sortie Toulouse : Le Musée des Augustins fête sa réouverture avec un Week-end Famille

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Le Musée des Augustins célèbre sa réouverture avec un week-end spécial famille !

Après des années de travaux, le Musée des Augustins a rouvert ses portes. Pour fêter l’événement, l’emblématique musée des Beaux-Arts de Toulouse organise un « Week-end Famille » ces samedi 28 et dimanche 29 mars 2026. Au programme : des ateliers créatifs, des visites décalées et la découverte d’un lieu totalement transformé.

Les Toulousains l’attendaient avec impatience : le cloître, les salons de peinture et les sculptures romanes sont de nouveau accessibles. Et quoi de mieux qu’un événement festif pour se réapproprier ce joyau du patrimoine ? Durant deux jours, le musée se transforme en terrain de jeu pour petits et grands.

Un programme pour tous les âges

L’intérêt de ce week-end réside dans la gratuité des animations (seul le billet d’entrée au musée reste payant). Voici les temps forts à ne pas manquer :

Pour les tout-petits : L’atelier « Bébés ô musée » (dès 6 mois) propose une approche sensorielle des œuvres (attention, créneau du samedi matin souvent complet, pensez à vérifier les disponibilités).

Ateliers parents-enfants : « Dessine-moi un arbre » (dès 3 ans), un atelier de création sur tote-bag pour repartir avec son propre chef-d’œuvre.

Visites ludiques : Des parcours en famille pour explorer les collections sous un angle amusant et dynamique.

Accessibilité : Une visite spécifique en Langue des Signes Française (LSF) est prévue le dimanche pour que la fête soit accessible à tous.

Découvrez le « Nouveau » Musée

Au-delà des animations, c’est l’occasion de découvrir les nouveautés architecturales, comme le nouveau bâtiment d’accueil contemporain et la boutique-librairie-café, idéale pour une pause après la visite. Ne manquez pas non plus l’accrochage thématique sur le « Ciel » dans le petit salon de peinture.

Infos pratiques pour votre week-end

Dates : Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2026

Horaires : De 10h00 à 18h00 (activités réparties sur la journée)

Lieu : Musée des Augustins, 21 rue de Metz, Toulouse.

Tarifs : Animations gratuites. Entrée musée : 15€ pour un groupe famille (2 adultes et jusqu’à 6 enfants). Gratuit pour les moins de 6 ans.

Accès : Métro ligne A (Esquirol) ou ligne B (Carmes).

Plus d’infos et réservations : Billetterie officielle du Musée des Augustins