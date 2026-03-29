Appel à Résidences au TPN : Soutenez la Création Théâtrale en Plein Cœur de Toulouse !

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Vous êtes une compagnie de théâtre et vous cherchez un lieu pour donner vie à votre prochain projet ? Bonne nouvelle ! Fidèle à sa mission de service public qu’il honore depuis plus de quinze ans, le TPN (Théâtre du Pont Neuf) lance son nouvel appel à résidences pour l’année 2026.

Véritable outil de développement pour l’exigence artistique professionnelle, le TPN invite les équipes créatives à déposer leurs dossiers avant le 15 avril 2026. Voici tout ce qu’il faut savoir pour tenter l’aventure.

Un accompagnement dédié au Théâtre de Texte

Le TPN réaffirme son identité en ciblant exclusivement des projets de Théâtre de texte tout public (accessibles à partir de 12 ans). Que votre création soit en phase de recherche initiale ou en cours de finalisation, le lieu offre un cadre de travail privilégié.

Si la priorité est accordée aux compagnies domiciliées en Occitanie, l’appel reste ouvert à la transversalité des disciplines artistiques, tant que le texte demeure le cœur battant de la proposition.

Des conditions de travail professionnelles à Toulouse

En intégrant une résidence au TPN, les compagnies bénéficient d’un plateau technique de qualité et d’un environnement propice à la concentration :

Espace de travail : Mise à disposition d’un plateau de 8m x 8m .

Durée : Sessions de travail d’une à deux semaines.

Soutien technique : Possibilité d’un accompagnement avec un régisseur, incluant l’accès au matériel lumière et son.

Visibilité : Le TPN encourage la rencontre avec le public via des sorties de résidence ou des répétitions publiques commentées.

Commodités : Un coin cuisine aménagé (frigo, micro-ondes, point d’eau) est disponible sur place.

À noter : Le TPN ne dispose pas de solutions d’hébergement et ne peut pas prendre en charge les frais de déplacement des équipes. Il est fortement conseillé de consulter la fiche technique de la salle avant tout dépôt de dossier.

Calendrier et Modalités de Candidature

Le processus de sélection est collégial, impliquant les équipes artistiques, administratives et techniques du théâtre. Notez bien les dates clés :

Date limite de dépôt des dossiers : 15 avril 2026.

Sélection : Le comité de programmation se réunira durant la deuxième quinzaine d’avril.

Annonce des résultats : Une réponse sera envoyée aux compagnies durant la semaine du 11 mai 2026.

Note : Bien que le document mentionne 2025 pour la réponse, l’appel s’inscrit dans la saison 2026 en cours.

Pourquoi choisir le TPN ?

Situé en plein centre-ville de Toulouse, le TPN est bien plus qu’une salle de spectacle. C’est un laboratoire où les idées se transforment en actes théâtraux. En postulant à cet appel à résidences, vous rejoignez un réseau d’artistes engagés et bénéficiez d’une expertise reconnue pour porter votre voix sur la scène régionale.

Cliquez ici pour accéder au dossier.