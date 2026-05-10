Thomas GT présente « Artichaut » : Un cœur tendre débarque au Casino Barrière de Toulouse !

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Avis aux amateurs de stand-up authentique et de parcours de vie atypiques ! Le mardi 29 juin 2027 à 20h30, la scène du Casino Théâtre Barrière de Toulouse s’apprête à recevoir un artiste qui ne triche pas. Thomas GT vient présenter son spectacle intitulé « Artichaut », une plongée hilarante et touchante dans le quotidien d’un mec aussi drôle que sensible.

Si vous cherchez un spectacle qui sort des sentiers battus pour votre début d’été, vous êtes au bon endroit !

« Artichaut » : Le parcours d’un (presque) rugbyman pro

Sur un webzine fier de ses couleurs rouge et noir, le destin de ce « presque » rugbyman professionnel ne pouvait que faire écho ! Car oui, avant de fouler les planches, Thomas GT se destinait à une carrière sur les terrains de rugby. Mais la vie, et surtout une « satanée dyslexie », en ont décidé autrement.

Au lieu d’écrire un roman chez Flammarion sur ses déboires (la dyslexie n’aidant pas vraiment pour devenir écrivain), Thomas a choisi l’humour. Dans « Artichaut », il se livre à cœur ouvert sur ses échecs magnifiques, ses rêves de grandeur sportive avortés, et ses déboires amoureux, notamment avec cette fameuse « femme de sa vie » avec qui il a failli construire quelque chose de grand.

Un stand-up où l’autodérision est reine

Le point fort de Thomas GT ? Une capacité désarmante à transformer ses faiblesses en une force comique redoutable. « Bon, on est d’accord, la dyslexie n’excuse pas tout ! », avoue-t-il avec malice.

À travers ce seul-en-scène, le public découvre un homme qui effeuille son cœur d’artichaut feuille par feuille. Entre anecdotes croustillantes sur son passé de sportif raté et réflexions sincères sur la sensibilité masculine, Thomas GT réussit le pari de faire rire aux éclats tout en touchant son auditoire en plein cœur. Un artiste attachant qui, de son propre aveu, finira peut-être par écrire ce fameux roman… mais en attendant, c’est bien sur scène qu’il vous donne rendez-vous !

Informations Pratiques & Réservations

Prêts à découvrir ce mec drôle et sensible en chair et en os ? Ne manquez pas cette date unique toulousaine et réservez vos fauteuils sans tarder.

Date : Mardi 29 juin 2027

Heure : 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière (Île du Ramier, 18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse)

Tarifs : De 29,20 € à 33,20 € (selon catégorie)