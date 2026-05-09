Kendji Girac au Zénith de Toulouse : Venez fêter 10 ans de succès et de magie !

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Avis à tous les fans de pop aux influences gitanes et de mélodies ensoleillées ! Marquez cette date d’une pierre blanche dans votre agenda : le vendredi 26 juin 2026 à 20h00, le Zénith Toulouse Métropole s’apprête à trembler au rythme des guitares. Le phénomène Kendji Girac fait son grand retour dans la Ville Rose pour un événement musical exceptionnel : sa tournée anniversaire judicieusement baptisée « Nos 10 ans ! ».

Préparez-vous à chanter, danser et vibrer lors d’une soirée qui s’annonce déjà inoubliable !

Une décennie de tubes et de records

Il semble que c’était hier qu’un jeune artiste à la voix d’or et à la guitare virevoltante crevait l’écran et conquérait le cœur des Français. Dix ans plus tard, les chiffres donnent le vertige et témoignent de l’immense popularité de Kendji : plus de 6 millions d’albums vendus et plus de 2 millions de spectateurs réunis à travers ses différentes tournées.

Pour célébrer cette décennie de triomphe ininterrompu, l’artiste a vu les choses en grand. Cette tournée « Nos 10 ans ! » est pensée comme une immense fête de famille, une déclaration d’amour à ce public fidèle qui l’accompagne depuis ses tout premiers accords.

Un voyage musical inédit, entre nostalgie et nouveaux frissons

Assister à ce concert, c’est l’assurance d’embarquer pour un voyage musical retraçant les plus grandes étapes de sa carrière. De l’incontournable Color Gitano à Andalouse, en passant par Les Yeux de la Mama ou Tiago, tous les hymnes qui ont jalonné ces dix dernières années résonneront dans l’arène du Zénith.

Mais Kendji vous réserve également des surprises. Sur scène, il aura à cœur de partager des souvenirs mémorables et de créer, avec vous, de nouveaux instants magiques. L’énergie communicative de l’artiste, entouré de ses talentueux musiciens, promet un show chaleureux, rythmé et chargé en émotions.

Informations Pratiques & Billetterie

Les concerts de Kendji Girac attirent les foules et les billets s’envolent généralement très vite. Pour garantir votre présence à cette grande fête d’anniversaire avant le début de l’été, ne tardez pas à réserver !

Date : Vendredi 26 juin 2026

Heure : 20h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole (11 Avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse)

Tarifs : De 40,00 € à 69,00 € (Catégories à 40 €, 55 € et 69 € selon le placement)