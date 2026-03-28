Matthieu Nina à la Salle Nougaro : L’humour sans filtre pour déconstruire le handicap

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Préparez-vous pour une soirée où l’on rit de tout, et surtout avec intelligence ! Le mercredi 1er avril 2026, la Salle Nougaro accueille l’humoriste Matthieu Nina avec son seul-en-scène percutant : « En bas de l’échelle ». Un spectacle cash et touchant qui prouve que l’humour est souvent la meilleure des thérapies.

À l’âge de 10 ans, Matthieu Nina fait une mauvaise chute depuis une échelle. Vingt-cinq ans plus tard, c’est sur les planches qu’il décide de grimper. Entre ces deux événements : une vie totalement chamboulée, un sens de l’autodérision aiguisé à l’extrême et, comme il le dit lui-même avec malice, beaucoup d’obstacles à contourner car « il n’y avait pas de rampe d’accès ».

Un regard piquant co-écrit avec Pierre-Emmanuel Barré

Dans ce spectacle d’une heure et quart, Matthieu Nina ne s’apitoie jamais sur son sort. Au contraire, il fait de son quotidien et de son handicap un formidable terrain de jeu. Avec un ton drôle, direct et sans aucun tabou, il dézingue les clichés un par un.

Pour parfaire ce regard acide, il s’est entouré de pointures de l’humour noir : le spectacle est co-écrit et mis en scène par l’incontournable Pierre-Emmanuel Barré, avec la complicité de l’auteur Arsen. Le résultat est une pépite d’humour grinçant qui secoue les consciences autant qu’elle fait travailler les zygomatiques.

Soirée conviviale à la Salle Nougaro

Assister à ce spectacle, c’est aussi profiter de l’accueil chaleureux de la Salle Nougaro. La configuration est assise avec placement libre, ce qui permet de profiter du spectacle dans d’excellentes conditions.

Pour bien commencer la soirée, le bar de la salle ouvre ses portes dès 19h00. Vous pourrez y siroter un verre tout en partageant des assiettes (charcuteries, fromages ou options végétariennes) et en découvrant les expositions artistiques et photographiques présentes dans le hall.

Le savais-tu ? 3 anecdotes sur Matthieu Nina

Pourquoi son spectacle s’appelle-t-il « En bas de l’échelle » ? Le titre n’est pas une simple métaphore. À l’âge de 10 ans, Matthieu a littéralement fait une grave chute depuis une échelle, le plongeant dans le coma pendant deux mois et lui causant son handicap. Comme il s’en amuse lui-même sur scène : « On dit que passer sous une échelle, ça porte malheur… bah faites gaffe, monter dessus aussi en fait ! » .

La pire tentative d’évasion de l’histoire ? L’autodérision de Matthieu ne date pas d’hier. Il a récemment raconté une anecdote hilarante (et très révélatrice de son humour) survenue pendant sa longue période de rééducation à l’hôpital. Avec son compagnon de chambre, ils ont un jour décidé de « se faire la belle » et de s’enfuir du centre. Le plan était parfait… jusqu’à ce qu’ils arrivent devant la porte de sortie en fauteuil roulant et découvrent qu’il y avait trois marches à descendre !

Il n’en est pas à son coup d’essai artistique ! Avant de se lancer seul sur scène avec ce one-man-show, Matthieu Nina était déjà comédien. Il a notamment joué au cinéma en 2015 dans le film « Paris, Love, Cut » ou encore à la télévision dans la série humoristique « Handicops » en 2022. C’est d’ailleurs en prenant des cours de comédie que son entourage a remarqué son talent comique inné et l’a poussé à écrire ses propres blagues.

Infos pratiques pour votre soirée humour

Ne manquez pas ce rendez-vous : le rire libérateur de Matthieu Nina est le remède parfait pour attaquer le mois d’avril avec le sourire !

Date : Mercredi 1er avril 2026

Heure : 20h30 (ouverture du bar à 19h00)

Durée du spectacle : 1h15

Lieu : Salle Nougaro, 20 chemin de Garric – 31200 Toulouse

Tarifs : * Plein tarif : 23 € Tarif réduit : 20 € Adhérent : 16 € Tarif Airbus : 14 €



Réservations et billetterie : Réservez vos places sur le site officiel de la Salle Nougaro