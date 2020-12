Voyou et Norma en avril 2021 à Toulouse

Les artistes Voyou et Norma seront sur la scène du Metronum de Toulouse le 1er avril 2021.

Trompette en bouche et cœur sur la main, Voyou a débarqué sans crier gare il y a deux ans, accompagné de son drôle de tube « Seul sur ton tandem ». Le jeune Lillois a depuis fait un beau chemin et son premier album « Les bruits de la ville » a soufflé un vent de fraîcheur sur la chanson française. Car sa pop, généreuse et ambitieuse, brille par son inventivité.

En ces temps de gestes barrières et de distanciation sociale, Voyou nous ouvre grand ses bras et son cœur et fait du bien avec ses chansons à la bonne humeur contagieuse.

En première partie, on retrouvera la délicate Norma. Une artiste fougueuse, indépendante, sans compromis. Norma ne renonce jamais à des plongées en eaux troubles. Elle publie en janvier 2019 son premier album, « Female Jungle », sur son propre label Shortcuts. Le décor est planté dès la pochette, signéepar la californienne Dana Trippe : au sein d’une jungle de vieux film hollywoodien,Norma trône, la tête haute, la grâce féline. Une quête pop introspective et têtue,passionnée, à travers les propres tourments de l’artiste, le désir féminin et la luttepour l’acceptation de soi.

Réservations : metronum.toulouse.fr