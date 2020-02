« Mon Premier Lac des Cygnes » en juin 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec le spectacle « Mon Premier Lac des Cygnes », découvrez l’oeuvre de Tachaikovski d’une nouvelle manière le 14 juin 2020 au Zénith de Toulouse.

Redécouvrez ou faites découvrir le ballet légendaire du Lac des Cygnes adapté et conté pour le plaisir des petits et des grands. Une chorégraphie de la plus grande qualité, élaborée par Fabrice Bourgeois et interprétée par Karl Paquette, ancien danseur étoile de l’Opéra national de Paris, mettant en scène quatorze danseurs professionnels des plus grandes formations de ballets actuelles.Une histoire simplifiée en deux actes avec une narration qui permettra un accès facilité à l’histoire mythique du Lac des Cygnes. Un ballet dansé d’une durée adaptée au jeune public.

Mon premier Lac des Cygnes

Le 14 juin 2020

Zénith de Toulouse

En vente à Box Office au 0534311000, sur box.fr