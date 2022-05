Vivez l’ouverture du Festival de Cannes à Toulouse !

Partager Facebook

Le cinéma American Cosmograph, à Toulouse, propose une soirée spéciale Festival de Cannes. Le 17 mai, vivez l’ouverture et découvrez le film Coupez de Michel Hazanavicius.

Mardi 17 mai, les regards des cinéphiles de la planète se tourneront vers la nouvelle édition du Festival de Cannes. Pendant 10 jours, sur la Croisette, l’industrie cinématographique s’y retrouve pour présenter les derniers films, tendances et préparer les futurs projets. C’est l’occasion de découvrir de beaux films. Mais quand on est sur Toulouse, on a envie aussi de son tapis rouge et de son ouverture, non ?

L’American Cosmograph vous propose de vivre l’ouverture du festival de Cannes suivie par l’avant-première de Coupez de Michel Hazanavicius (OSS 117, The Artist…). Une comédie horrifique hommage au cinéma de genre et remake du film « Ne coupez pas » du japonais Shin’ichiro Ueda (2017).

Pour en savoir plus : https://www.american-cosmograph.fr/