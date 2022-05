The Northman, Ima, Coeurs Vaillants…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir The Northman, Ima, Coeurs Vaillants, la comédie On Sourit pour la Photo, les Folies Fermières ou encore un documentaire sur Claude Lelouch.

The Northman de Robert Eggers

Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger.

On sourit pour la photo de François Uzan

Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille.

Ima de Nils Tavernier

Avec Dadju, Karidja Touré, Djimo

Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d’y assister mais le concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un puissant et riche homme d’affaires, pour lui trouver des places. …

Les Folies fermières de Jean-Pierre Améris

Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Cœurs vaillants de Mona Achache

Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl

COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible…

Tourner pour vivre de Philippe Azoulay

Avec Jean Dujardin, Anouk Aimée, Sandrine Bonnaire

J’ai retrouvé Tintin, il a plus de 77 ans, il fait du cinéma et court le monde à la recherche du sens de la vie. Durant 7 ans nous partageons la vie d’un cinéaste et sa croyance en l’incroyable fertilité du chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, une expérience humaine et spirituelle avec Claude Lelouch.