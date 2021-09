Vidéo – Top 14. Le Stade toulousain passe la quatrième face à Clermont (27-15)

Partager Facebook

Dans la douleur, Le Stade Toulousain prend un quatrième succès de rang en faisant craquer Clermont (27-15) et reste leader du Top 14. Ce ne fut pourtant pas un match facile.

Les doubles champions de France et d’Europe possèdent un truc en plus en ce début de saison : Le coeur de Champion ! Ce petit truc qui leur permet de s’imposer malgré des courants contraires. Dominé en première période, dans toutes les zones du jeu, Toulouse fait craquer Clermont à 10 minutes de la fin sur un essai de Dupont après une belle combinaison avec Tolofua.

Avant ça, l’ASM est venu avec de belles intentions de jeu. Et rapidement s’installe dans la moitié toulousaine en inscrivant au bout de 6 minutes un premier essai non transformé. Les jaunards poussent mais Toulouse tient parfaitement. En ne marquant pas pendant leurs temps forts, Clermont s’est donc compliqué la tache malgré une forte possession du ballon sur l’ensemble du match. Toulouse peut se féliciter de sa défense dans les moments chauds et surtout de sa conquête en touche. Puis le talent de ses joueurs permet au Stade Toulousain de prendre l’avantage.

Après 4 rencontres, le Stade Toulousain reste leader du Top 14 avant un déplacement à Biarritz le weekend prochain.