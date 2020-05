Vidéo : Il y a 4 ans, le TFC se maintenait en Ligue 1 avec la causerie de Dupraz

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dupraz face aux joueurs du TFC

Il y a 4 ans, le Toulouse FC se maintenait en Ligue 1 lors de l’ultime journée de championnat après une causerie devenue culte de Pascal Dupraz

C’était le 14 mai 2016, Toulouse jouait sa peau lors de la dernière journée de Ligue 1. Les caméras de Canal + était dans les vestiaires pour filmer l’un de ces moments rare. Le coach de l’époque, Pascal Dupraz livrait une causerie devenue culte fait de rage et d’émotion aux joueurs du TFC. Au final, on connait l’histoire, elle est belle. Toulouse s’impose dans les derniers instants de la rencontre face à Angers, sur la pelouse angevine, grace à un coup franc de la patte gauche de Bodigier. Revivez ce moment incroyable en vidéo !

https://www.facebook.com/CFCcanal/videos/766016787263572/?t=4

Revivez aussi le but de Bodigier sur coup franc :



Quatre ans plus tard, Toulouse descend en Ligue 2 malgré un possible recours devant les tribunaux d’Olivier Sadran. Et le club serait aussi sur le point de changer de Président.