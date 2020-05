Josman en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rappeur Josman sera en concert au Bikini de Toulouse le 18 décembre 2020.

Le concert de Josman initialement prévu le 15 mai est reporté au 18 décembre 2020, même salle même heure. Les billets achetés pour une date reportée restent valables pour la nouvelle date ou pourront être remboursés en cas d’indisponibilité.

Avec un style, un flow et une authenticité qui marquent dans le paysage rap français, Josman rappe son quotidien. Dans ses textes il est question de weed, d’argent, de femmes, de doutes, de temps qui passe.

L’histoire de notre génération, avec les termes de notre génération.

De Échecs Positifs à 000$ en passant par Matrix, son public n’a cessé de s’agrandir, lui offrant une visibilité toujours plus importante.

En septembre 2018, Josman franchissait un nouveau cap en présentant son tout premier album au public : J.O.$. Un premier LP dense, rempli de gimmicks, de punchlines ravageuses et de titres accrocheurs. Seize tracks de qualité, quasi exclusivement produits par son compère de toujours Eazy Dew.

Une nouvelle pierre posée et une confirmation qui semble assez inéluctable au regard des résultats obtenus : des médias et un public unanimes, une tournée à guichets fermés en France, Belgique, Suisse (dont une Cigale complète fin 2018), suivie d’une programmation dans les principaux festivals d’été 2019 (Dour, Solidays, Les Ardentes etc).

En 2020, Josman fera son grand retour. Avec un nouvel album et une tournée dans toute la France, dont une date au Bikini le 18 décembre prochain.

>> Réservations : www.lebikini.com