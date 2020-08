Vidéo : « Alone, Alone » de Augustin Charnet

Sur les réseaux sociaux, dont son Facebook, Augustin Charnet a dévoilé une nouvelle chanson : « Alone, Alone ». Un titre composé composé lors de son arrivée à Paris pour le toulousain. On vous laisse découvrir ce nouveau son en espérant rapidement un clip.

'Alone, Alone', nouvelle chanson,Composée lors de mon arrivée à Paris.Si elle vous plaît je la sortirai en entière avec un clip ❤️ Publiée par Augustin Charnet sur Dimanche 30 août 2020

L’ex leader de Kid Wise continue aussi de travailler avec Cali pour son nouvel opus mais nous dévoile de temps en temps des morceaux de son très attendu premier EP dont par exemple « In the Valley of your heart ».