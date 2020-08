Vidéo : Bigflo & Oli mettent en ligne leur concert « La Nuit de Rêve » gratuitement

Partager Facebook

Ce dimanche 30 aout à 15h, les toulousains ont offert leur concert La Nuit de Rêve, tourné à Paris Défense Arena, gratuitement sur Youtube.

On arrête jamais BigFlo & Oli. Alors qu’ils ont annoncé prendre une petite pause, on a jamais autant entendu parler des toulousains. Duo avec Jul, carton avec Bon Entendeur et Edouard Baer, les natifs de Toulouse offrent désormais un cadeau à leurs fans : le concert « Le Nuit de Rêve ». Un concert de plus de deux heures enregistrés l’an dernier à Paris Défense Arena, la plus grande salle couverte d’Europe. On vous laisse découvrir l’événément.

