Augustin Charnet poursuit son travail avec Cali

On n’arrête plus le talentueux Augustin Charnet !

Le toulousain Augustin Charnet ne s’arrête plus. Après avoir composé le denier album du chanteur catalan, l’ex-leader de Kid Wise a partagé une photo sur les réseaux sociaux le montrant avec Cali en studio. De bonnes choses vont arrivé alors que « Cavale », le dernier opus de Cali est dans les bacs depuis le mois de mars.

On peut d’ailleurs découvrir le clip de « Je dois encore vivre ». On y retrouve le savoir faire d’Augustin Charnet.

Ce denier ne s’arrête pas là et continue de sortir des projets solos. On le connait avec Kid Wise, After Marianne, sur des compositions pour Christophe (sur l’album hommage à Béart) ou dans l’organisation de festival pendant le confinement ( https://www.toulouseblog.fr/restezchezvous-spring-at-home-festival-ce-samedi-soir/ ) mais le toulousain continue son chemin dans des productions mélangeant les influences de l’artiste. Une mélancolie urbaine aérienne à découvrir bientot dans un premier EP et certainement sur scène. Découvrez un premier extrait » In The Valley of your heart » !

Et pour aller plus loin, découvrez le clip produit pour l’album hommage à Béart !

crédit ©JohannDorlipo pour facebook : https://www.facebook.com/augustincharnetofficial/