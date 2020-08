Vidéo : Découvrez le titre « J’sais pas » de HYL

Partager Facebook

Le rappeur toulousain HYL a dévoilé le 21 aout dernier un nouveau et excellent clip pour le titre « J’sais pas ». Une mixtape est prévue pour le 4 septembre prochain. Hâte !

Troisième single d’HYL, J’sais pas… est le morceau fort de Suspension, un personnage à la plume poignante. HYL compte trois personnages pour naviguer dans son esprit :Exclamation, Interrogation et Suspension. Bref, avec J’Sais pas, Hyl tape fort dans un texte à vif sur une instru progressive du producteur ØDYSSEE. Un uppercut musical de plus pour le jeune natif de Toulouse. Dont le clip est une totale réussite grâce à l’animation des dessins de l’artiste Nick Pearce. HYL fait du bien à notre paysage rap toulousain, et le lauréat du Prix Nougaro 2019 s’installe comme une valeur sûre.

La Mixtape pour le 4 septembre

Par ailleurs, le toulousain livrera le 4 septembre prochain sa première mixtape « Ponctuation ». Ponctuation est la mixtape regroupant la première trilogie Parce que!, Pourquoi?, J’sais pas… Ces trois clips présentant respectivement les personnages Exclamation, Interrogation et Suspension. Persuadé que nous cachons tous au fond de nous-même une facette extravertie et colorée, une part de folie et de rage inexplicable, ainsi qu’une âme sensible et discrète, HYL prend le pari de personnifier et faire cohabiter ces trois états visuellement et musicalement. Un univers entre Mondrian, American Horror Story et Grand Corps Malade.