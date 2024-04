Madam de retour avec le clip « Dance »

Partager Facebook

Le groupe Madam revient avec le clip « Dance » pour fêter la sortie d’un premier album.

Nouvel extrait entrainant pour le groupe made in Toulouse. Madam était de retour le 12 avril dernier avec un premier album « Thanks for the noise » deux ans après leur EP « II ». Pour amorcer leur retour, les toulousaines nous avaient livrer l’excellent La Meute. Aujourd’hui, on peut découvrir le clip de « Dance ». Sur une musique entrainante, où on secoue la tete comme un chien mouillé, le titre explore la fin du monde au moment de la perte d’une personne. Un morceau sombre avec un refrain entêtant : « Dance ’till the end of the world, oh oh oh oh » !