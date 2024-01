Video. Lombre présente le clip de « Qu’est-ce qu’on a fait »

Partager Facebook

Lombre a mis en ligne le clip de « Qu’est-ce qu’on a fait » extrait de son premier superbe album « Ailleurs ».

En mai 2023, Lombre nous secouait avec son premier album « Ailleurs », nous faisant passer d’une ballade piano voix, à des rythmes soleil, plus des cordes du Quatuor Debussy, qui nous entrainent dans un voyage intérieur où les rêves, l’espoir et l’honnêteté sont au coeur du propos. Le revoilà avec le clip d’un des morceaux de l’album : « Qu’est-ce qu’on a fait » . Un clip qui secoue réalisé par Samuel Petit.

Sur les réseaux, le chanteur évoque le titre : « C’est un constat.. amer certes mais il est là, il existe et se doit d’être propagé partout je crois ! Qu’importe ton bord politique, ta manière de voir la vie et le monde, adopte ce morceau comme tu l’entends car la prise de conscience collective sur la situation climatique de notre fragile planète est essentielle aujourd’hui pour entrevoir la suite. C’est simplement ce que j’ai essayé de mettre en avant dans mon titre! Avec beaucoup d’humilité et en ayant bien évidemment conscience de mon rôle aussi dans tout ça… ! »

Lombre sera d’ailleurs en concert à Balma à l’Odyssée le 15 mars prochain.