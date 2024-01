Nouveau clip pour Oscar les vacances avant une date à Toulouse !

Partager Facebook

Oscar les Vacances nous présente le clip de « Les Puceaux » aux cotés de MPL. Un nouveau extrait de son premier album prévu pour le 2 février 2024.

Si Philippe Katerine et Jean Ferrat avaient un fils, il s’appellerait Oscar. Signé chez Ovastand en 2020, le chanteur et multi-instrumentiste Oscar les vacances, s’inscrit dans la nouvelle vague électro-pop. Après quelques premiers sons fins et incisive, évoquant l’adolescence, le monde, la masculinité et tant d’autres questionnements, Oscar se prépare à un nouvel album dont « Les Puceaux » est le dernier extrait.

Son premier album ‘Ceci n’est pas mon corps’ sort le 02 février 2024. En attendant, il sera présent pour Détours de Chant 2024 à Toulouse. Prenez vos places pour les 30 et 31 janvier prochain au Bijou.

Infos et réservations : detoursdechant.com