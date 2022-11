Vidéo :  14 athlètes toulousains disent « STOP aux violences faites aux femmes et aux filles ! »

Partager Facebook

La Mairie de Toulouse lance une campagne en vidéo pour dire« STOP aux violences faites aux femmes et aux filles ! ». 14 sportifs et sportives toulousain-e-s ont répondu à l’appel !

Le 25 novembre, Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole ont souhaité mobiliser le plus de monde dans cette lutte. Ainsi, aux côtés des deux collectivités, 14 sportives et sportifs professionnels de Toulouse, Blagnac et Colomiers ont réalisé un clip vidéo pour dénoncer les violences et dire simplement, clairement STOP !

On retrouve en vidéo : Florence Doumesche – Toulouse Iron club ; Maxime Dupé – Toulouse Football Club ; Audrey Forlani – Blagnac Rugby Féminin ; Sofiane Guitoune – Stade Toulousain ; Jonathan Hivernat – Stade Toulousain ; Amanda Kolcynski – Toulouse Féminin Handball ; Hilary Kpatcha – Club Athlétique Balmanais, Fiona Lecat – Stade Toulousain, Nemanja Ilic – Fenix Toulouse Handball, Mohamed Mimoune – Boxoum , Alexis Palisson – Colomiers Rugby ; Facundo Santucci – Spacer’s Toulouse Volley ; Isabelle Strunc – Toulouse Métropole Basket ; Assia Touati – Dauphins du TOEC.

Ce clip sera diffusé sur les réseaux sociaux des deux collectivités à partir du 25 novembre et lors de rencontres sportives (pro et amateurs des 37 communes de la Métropole). Des joueurs et joueuses porteront également un t-shirt orange reprenant le message lors de leur entrée sur le terrain sur certains matchs.

Diffusion du clip lors des matchs :

-Le 25/11 Colomiers Rugby VS Grenoble à 21h : TBC VS Lorient

à 20h : entrée des joueurs avec le tee-shirt de lutte contre les violences faites aux femmes

– Le 2/12 Spacer’s VS Tourcoing : entrée des joueurs avec le tee-shirt lors de l’échauffement. Ce match sera parrainé par la Mairie de Toulouse-

– Le 4/12 Stade Toulousain VS USAP : Diffusion du clip vidéo sur les écrans géants du stade Ernest Wallon. Et TMB VS Saint Amand: entrée des joueuses avec le tee-shirt de lutte contre les violences faites aux femmes.