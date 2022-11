Liqui Moly Starligue : Le FENIX Toulouse défie le leader nantais !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi, le FENIX Toulouse affrontera le leader du championnat, Nantes, au Palais des Sports.

Pour leur deuxième match du mois de Novembre, mais également leur deuxième match de Gala, les Toulousains reçoivent l’équipe de Nantes. En Septembre dernier, lors du premier match de gala face à Paris, les handballeurs toulousains avaient su créer l’exploit en allant chercher la victoire face au champion en titre. Un moment historique pour le club !

Cette fois-ci, c’est un nouveau défi qui les attend avec ce match contre Nantes, actuel leader avec 9 victoires et seulement 1 défaite. Le FENIX garde toujours le même objectif et un état d’esprit combatif. C’est sans nul doute, une rencontre décisive qui attends les toulousains et leurs supporters.

Pour ce match parrainé par le Conseil Départemental de la Haute Garonne, les Toulousains sont plus que jamais déterminés. Rendez-vous Samedi 26 Novembre à 20h00 (ouverture des portes à 19H) au Palais des Sports de Toulouse.

Billetterie : à partir de 10€ sur www.fenix-toulouse.fr