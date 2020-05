Vers une édition de Toulouse Plages cet été ?

Partager Facebook

Selon la Dépêche du Midi, Toulouse Plage devrait bien avoir lieu cet été mais sous conditions.

C’est l’un des rendez-vous estival de l’été dans la ville rose. Une porte vers les vacances pour celles et ceux ne pouvant pas partir. Et cette année, nombreux seront les toulousains à rester sur place. D’après nos confrères de la Dépêche du Midi ( https://www.ladepeche.fr/2020/05/13/toulouse-plage-aura-bien-lieu-cet-ete-sauf-deuxieme-vague-de-coronavirus,8886032.php) , Toulouse Plage devrait avoir lieu durant la deuxième quinzaine du mois de juillet et durant tout le mois d’aout. Sauf deuxième vague bien entendu.

Par contre, pas de réouverture des piscines ou de la zone de baignade de la Ramée pour le moment. Tout dépendra de la nouvelle réglementation gouvernementale.