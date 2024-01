Vérino en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Vérino revient avec son spectacle « Focus » ce mercredi 24 janvier 2023 à la Halle aux Grains Toulouse.

Vérino a triomphé à Paris et en tournée avec plus de 500 représentations de son précèdent spectacle « Vérino ». Pour son troisième spectacle « FOCUS », changement de calibre ! Vérino s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres.

L’humoriste élargit donc le champ de ses observations et pointe les contradictions partout où elles sont, à l’échelle de la planète. Autant dire que le sujet est vaste, prometteur et intarissable. Les absurdités insignifiantes qui rythment notre quotidien vont côtoyer quelques questions essentielles et universelles ainsi qu’un certain nombre de sujets qui ont fait l’actualité des derniers mois. Urgence écologique, éducation des enfants, pandémie… Tout y passe ou presque, dans un savant mélange de rire franc et d’humour noir.

Vérino

24 janvier 2024

Halle aux Grains – Toulouse

Réservations : www.odyssud.com