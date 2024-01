Le Festival des Images aux Mots 2024 : Cinéma et Diversité à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival des Images aux Mots, événement cinématographique emblématique dédié à la communauté LGBTQIA+, s’apprête à enchanter les cinéphiles du 26 janvier au 4 février à Toulouse puis en février en Occitanie.

Créé en 2007, le festival a rapidement émergé comme un rendez-vous incontournable du paysage culturel toulousain, ainsi qu’une vitrine essentielle pour la diversité LGBTQIA+ à l’échelle régionale et nationale. « En 2023, 4975 spectateurs et spectatrices ont participé au festival lors de 89 projections dans 37 cinémas sur 12 départements » expliquent les organisateurs.

Le Festival des Images aux Mots 2024 se déploie cette année encore en deux parties distinctes. La première se déroulera à Toulouse du 26 janvier au 4 février 2024, suivie de la deuxième partie en Région Occitanie du 5 au 28 février 2024. Huit lieux de projection à Toulouse, dont l’American Cosmograph, le Cinéma l’ABC, et la Cinémathèque de Toulouse, ainsi que trente salles réparties dans douze départements en région, offriront une expérience cinématographique riche et diversifiée.

Une Programmation Éclectique

Le festival présentera une sélection exceptionnelle de 10 longs métrages, 11 documentaires inédits, et 22 courts métrages, tous explorant la richesse et la diversité des expériences LGBTQIA+. Parmi les temps forts, on retrouve des films inédits tels que « 20000 espèces d’abeilles », « All the colors of the world are between black and white », et « Les tortues ». Des documentaires captivants, dont « Édouard Louis ou la transformation » et « Out of Uganda ».

L’égalité dans les production au coeur du DIAM 2024. « Le festival reste vigilant à la place des femmes dans le cinéma et propose des œuvres réalisées à 46,45% par des réalisatrices. La programmation veut toujours garder la diversité liée à nos communautés et permettre autant que possible la présence des sujets les plus évités par le cinéma commercial comme la sexualité des personnes avec handicap traitée par le documentaire Acsexybilidade, la place des sportifs et sportives transgenres avec le documentaire Changing the game » annonce le festival.

Des rencontres

En plus des projections, le festival propose des rencontres avec des personnalités du monde cinématographique comme Sébastien Lifshitz, l’autrice Marie Labory, le réalisateur David Lambert, auteur du long métrage « Les Tortues », François Caillet, réalisateur de « Édouard Louis ou la transformation ». Didier Roth-Bettoni, journaliste spécialiste du cinéma LGBTQIA+, participera également à ces échanges.

Vers Paris 2024

Pour le Festival, la réalisation des JO à Paris est l’occasion « d’évoquer le sport avec l’angle de l’orientation du genre ». Quatre projections seront proposés autour de cet axe donc Changing the Game, Jean est tombé amoureux, en Terrain Livre et Fiertés Mêlées.

Toute la programmation et les horaires sur http://www.des-images-aux-mots.fr/