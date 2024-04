Un bus itinérant pour l’Opéra National du Capitole de Toulouse

Partager Facebook

Opéra national du Capitole propose un nouveau spectacle itinérant avec le Bus Papageno en mai prochain.

Après Le Bus Figaro qui a rencontré plus de 10 000 enfants entre 2022 et 2023, l’Opéra national du Capitole crée un nouvel opéra de poche : Le Bus Papageno, d’après La Flûte enchantée de Mozart. Cet opéra itinérant partira sur les routes du 13 mai au 15 juin, à travers toute la région Midi-Pyrénées, pour une quarantaine de représentions scolaires et plusieurs soirées ouvertes à tous.

« Le Bus Papageno est un des projets d’éducation artistique et d’action territoriale les plus enthousiasmants et les plus ambitieux sur lesquels nous ayons eu l’occasion de travailler et que nous portons avec un attachement tout particulier » expliquent Claire Roserot de Melin (directrice générale) et Christophe Ghristi (directeur artistique). « Afin d’abattre les derniers murs qui parfois éloignent le public du contact avec nos œuvres, nous sortons une nouvelle fois du Théâtre et nous rendons directement dans les établissements scolaires et sur les places des villages de la région Occitanie, abolissant à la fois la distance géographique et la barrière symbolique que représente encore trop souvent un théâtre à l’italienne » ajoutent-ils.

La Flute enchantée de Mozart

Pour cette édition 2024-2025, le public pourra découvrir la Flute enchanté » de Mozart. « Il s’agit du dernier chef d’œuvre lyrique de Mozart, un conte initiatique aux valeurs humanistes que l’Opéra national du Capitole a à cœur de partager avec les adultes en devenir que l’École accompagne chaque jour et avec les habitants d’Occitanie éloignés des lieux de culture » annoncent Claire Roserot de Melin et Christophe Ghristi dans un communiqué.

Le librettiste Dorian Astor et la metteuse en scène Frédérique Lombart ont souhaité rendre accessible à tous ce chef-d’œuvre du répertoire et raconter l’histoire de La Flûte enchantée à leur manière, sous la forme d’un petit théâtre de poche itinérant, plein de magie et de surprises.

La tournée débutera 13 mai avec une tournée d’une quarantaine d’écoles, de collège et de Lycée de Haute -Garonne. Pour le grande public, plusieurs dates sont annoncés comme Balma (11mai / Répétition générale), Gramon le 18 mai, Gramon le 1er juin, Tourtouze le 8 juin et Tournefeuille le 15 juin.

Plus d’infos www.opera.toulouse.fr

Crédit Photo : Nin (CP)