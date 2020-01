Pro D2 : Colomiers reste sur le podium

Partager Facebook

Vendredi soir, face à Vannes, lors de la 18e journée de Pro D2, Colomiers a consolidé sa place sur le podium en s’imposant 23 à 7.

Les haut-garonnais ont livré une belle performance dans un match haché . Girard a inscrit 18 points, et le reste par Poet, pour offrir un 13e succès en Pro D2 cette saison. LA dernière défaite de Colomiers remonte au 15 novembre dernier face à Vannes.

Avec ce résultat, une place dans les deux qualifiés pour les demi-finales est plus que possible. Oyonnax, Grenoble et Perpignan se battent aussi pour ces deux places qualificatives. Prochaine rencontre vendredi prochain à Valence avant de recevoir Nevers le 16 février prochain.