Unique en Europe : LuneXplorer, une nouvelle expérience immersive à la Cité de l’Espace

La Cité de l’Espace lance dès le 14 novembre une grande nouveauté : le LuneXplorer. Vivez un décollage et un alunissage dans cette expérience unique en Europe.

Dans le cadre du développement de la Cité de l’espace, site référent en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale auprès du grand public, Toulouse Métropole propose une nouvelle expérience unique en Europe qui ouvrira ses portes au public le 14 novembre 2023. Un investissement à hauteur de 16 million d’euros et financé à 55% par Toulouse Métropole. Et elle bénéficie de fonds européens dans le cadre du Plan de Relance REACT EU (34%), du soutien de la Cité de l’espace (6%), de la Région Occitanie Pyrénées- Méditerranée (5%) avec la participation de l’ESA et du CNES.

Cet équipement inédit se déploie dans un bâtiment installé dans les jardins de la Cité de l’espace.

Nommé le « LuneXplorer », cet équipement permettra aux visiteurs de la Cité de l’espace de vivre l’expérience sensorielle d’un décollage et d’un alunissage, et de comprendre les grandes étapes du retour prochain des humains sur la Lune, notre satellite naturel. Le «LuneXplorer» est une expérience réaliste de 40 minutes qui s’inscrit dans l’actualité spatiale.

Cette aventure est disponible dans le prix du billet d’entrée et est accessible aux enfants à partir de 1,30m et aux personnes à mobilité réduite.

Une expérience en 4 étapes

Le LuneXplorer invite avec un parcours en 4 étapes et 40mn à comprendre les enjeux actuels et futurs de l’exploration lunaire et à vivre un lancement spatial. Tels des astronautes, les visiteurs réalisent les différentes étapes d’une mission vers la Lune, depuis le hall de préparation en passant par la salle de briefing avant de s’installer à bord d’une capsule spatiale pour un décollage puis un alunissage. La dernière étape permet de partager et comprendre son expérience « lunaire ».

Dans la première zone, les visiteurs pénètrent dans le halle de préparation. Accompagnés d’un animateur scientifique, ils découvrent et comparent les missions lunaires d’hier (Apollo) et d’aujourd’hui avec Artemis. Dans cet espace immersif et interactif, petits et grands se familiarisent avec les éléments indispensables à une mission entre la Terre et la Lune : un vaisseau, un scaphandre, le bagage de l’astronaute…

Puis place du Briefing par groupe de 40 personnes soit 10 équipages de 4 astronautes où Thomas Pesquet Claudie Haigneré, Samantha Cristoforetti et Matthias Maurer, astronautes de l’ESA, expliquent aux participants comment va se dérouler leur « mission vers la Lune », les séquences et les actions à réaliser à bord.

Direction la mission. Installés dans leur capsule inspirée des vaisseaux spatiaux actuels, les visiteurs vont vivre un voyage riche en sensations inédites et informations durant cette mission de 10 minutes, dont 5 minutes de phase dynamique. Compte-à- rebours, phases d’accélération, de transfert, jusqu’à l’alunissage… les « astronautes » devront réaliser certaines tâches et rien n’est simple quand on subit une forte accélération telle que celle nécessaire à un voyage vers la Lune.

Pour finir enfin par un débriefing en sortant de la capsule spatiale pour partager les données et leur expérience immersive.

Toutes les infos : https://www.cite-espace.com/