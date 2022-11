Une vente de chocolats solidaires au profit du CHU Toulouse

Partager Facebook

La Maison Castan Chocolatier propose une vente de chocolats solidaires pour soutenir le CHU de Toulouse.

Inspirée par le ‘‘Giving Tuesday’’, la Maison Castan Chocolatier s’engage pour la santé des Toulousains. A partir du 29 novembre, la chocolaterie distribuera deux formats de coffrets aussi gourmands que généreux, dont les bénéfices seront reversés en faveur des équipes du CHU de Toulouse.

Encore peu connu en France, le ‘‘Giving Tuesday’’ (traduisez ‘‘mardi généreux’’) sera célébré le 29 novembre prochain. Né en 2012 aux États-Unis, ce mouvement mondial encourage le don et la solidarité en faveur d’un engagement social.

Sensible à cet élan de générosité, la Maison Castan Chocolatier lance une opération inédite en partenariat avec l’Institut Saint-Jacques, le fonds de dotation du CHU de Toulouse. Ainsi, une vente de chocolats solidaires est organisée à compter du mardi 29 novembre. Les bénéfices seront reversés à l’Institut pour soutenir le système de santé Toulousain.

‘‘J’ai été touchée par les projets de l’Institut Saint-Jacques. Ce dernier mène diverses actions pour rendre la vie du personnel hospitalier et des patients du CHU plus agréable. La santé est un sujet central et essentiel de notre quotidien. Mon équipe et moi-même sommes très heureux de contribuer à cette récolte de fonds pour soutenir notre hôpital dans son développement, notamment en ces périodes de fêtes.’’ Claire Castan Artisan chocolatier et gérante de l’établissement depuis 2007

Deux formats d’enveloppes déclinées aux couleurs de la chocolaterie et de l’Institut Saint-Jacques seront ainsi proposées (packaging en édition limitée sur seulement 1000 exemplaires) : 6 chocolats (10€) et 15 chocolats (20€). Chaque enveloppe vendue permettra de reverser respectivement 2,50€ et 5,00€ à l’Institut.

Ces coffrets de chocolats solidaires seront commercialisés sur le site Internet de la Maison (www.chocolatier-castan.fr) à compter du mardi 29 novembre.