Concours : Gagnez vos places pour Clutch à Toulouse

Le Groupe culte Clutch sera en concert au Bikini ce vendredi 2 décembre. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Formé en 1991 à Germantown, dans le Maryland, Clutch est composé de Neil Fallon (chant), Tim Sult (guitare), Dan Maines (basse) et Jean-Paul Gaster (batterie). Le groupe s’est construit un public local grâce à des concerts constants. Après avoir sorti le classique single “Pitchfork”, le groupe a attiré l’attention de Earache Records. Earache a sorti le légendaire EP Passive Restraints. Peu après la sortie de Passive Restraints, Clutch a été repris par EastWest Records et leur premier album “Transnational Speedway League…” a suivi en 1993.

Un album éponyme est sorti deux ans plus tard, sur Atlantic Records et a permis à Clutch de se faire connaître du grand public puisque le label a sorti une trilogie de singles aux accents psychédéliques, “Big News”, “Spacegrass”, “Escape from the Prison Planet”.

Clutch a sorti son 11e disque studio “Psychic Warfare” en 2015 via Weathermaker Music. L’album a atteint la 11e place du classement du Top 200 Billboard et la première place des classements Hard Rock et Rock Billboard.

Le 7 septembre 2018, Weathermaker Music a publié le 12e album de Clutch, “Book of Bad Decisions”. L’album s’est classé à la première place du Billboard Hard Rock Charts et est arrivé à la 16e place du Billboard Top 200. Simultanément, l’album est entré dans divers classements européens et australiens. Le magazine Rolling Stone a déclaré que “Book of Bad Decisions est un autre album solide de Clutch, baigné dans le grit et le son fuzz libéral qui ont rendu leurs concerts légendaires”. Clutch est désormais reconnu comme l’un des meilleurs groupes de rock de l’ère moderne.

Des décennies de tournées mondiales ont été l’un des principaux moteurs du succès de Clutch. Avec un nouvel album, le groupe est en tournée avec un passage à Toulouse, au Bikini le vendredi 2 décembre. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !