Une toulousain deuxième au Championnat de France de la Pizza !

Le 21 mars dernier s’est déroulé le 3e Championnat de France de pizza Napolitaine au salon Smahrt de Toulouse. Le toulousain Cédric Hervet termine second derrière Antonio Fabbio (Bourges).

Plus de trente chefs pizzaiolo spécialistes de la pizza napolitaine sont venus de toute la France pour décrocher le titre et succéder à Yoann Mormille, champion en titre, lors du 3e championnat de France de Pizza Napolitaine. Les candidats se sont affrontés face à un jury composé de professionnels multi-récompensés.

Les 3 lauréats de l’édition 2022 sont :

1ère place : Antonio de Fabbio – originaire de Bruges

2ème place : Cedric Hervet – originaire de Toulouse

3ème place : Eric Morieux – originaire de Château-Landon

La Pizza Napolitaine, une oeuvre d’art

Reconnaissable grâce à la texture molle et élastique de sa pâte, la pizza napolitaine requiert un travail de la pâte minutieux. L’étalage spécifique va permettre de lui donner sa forme homogène et officielle (entre 29 de 35 cm) et surtout, sa fameuse croûte alvéolée et gonflée dite « cornicione » (de 1 à 2 cm), aspect qui la caractérise tant. Au niveau de la cuisson, la pizza napolitaine doit être cuite entre 60 et 90 secondes dans un four chargé de bois de chêne à une température de 500° (soit 100° de plus qu’une pizza classique).

Les candidats ont du utilisé un four à bois Marana (certifiée par l’Associazione Verace Pizza Napoletana). Côté garniture, ils ont proposé l’une des deux recettes Marina (tomate, ail, origan) ou Margherita (tomate, mozzarella bufala et basilique), considérée comme les recettes répondant parfaitement au cahier des charges.